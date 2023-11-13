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Аэромобиль Samson Switchblade прошёл первые лётные испытания

Аэромобиль Samson Switchblade прошёл первые лётные испытания
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Прототип аэромобиля Samson Switchblade прошёл первые лётные испытания — видео полётов машины опубликованы на официальном YouTube-канале производителя. Испытания проходили на территории аэродрома Гранд Каунти в Вашингтоне. Samson Switchblade самостоятельно взлетел, поднялся на высоту 150 метров, а затем мягко приземлился на взлётно-посадочную полосу.

Права на видео принадлежат Samson. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Samson Sky Switchblade.

Проект Samson Switchblade был представлен в 2009 году. Это двухместный аэромобиль с тремя колёсами. В воздухе заявленная максимальная скорость Switchblade — 320 км/ч, на земле — 160 км/ч.

Права на видео принадлежат Samson. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Samson Sky Switchblade.

Сообщается, что самая дешёвая модель будет стоить $ 170 тыс., а самая дорогая обойдётся в $ 770 тыс. По данным AutoEvolution, компания уже получила свыше 2300 заявок на покупку аэромобиля. Предполагается, что производство Switchblade начнётся в 2024 году.

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