Норрис назвал 5 пилотов, способных бросить вызов Ферстаппену за рулём второго «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал пятерых гонщиков, которые могли бы составить конкуренцию Максу Ферстаппену за рулём второго болида «Ред Булл». Кроме того, Ландо подчеркнул, что хотел бы видеть себя в этом списке.

«Я хотел бы когда-нибудь стать таким пилотом. Кто ещё это мог бы быть? Было бы здорово, если бы это был Льюис Хэмилтон. Кроме того, это мог бы быть Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс, Шарль Леклер или Джордж Расселл. Они все отличные гонщики, которые могли бы усложнить положение Ферстаппена», — приводит слова Норриса Total Motorsport со ссылкой на DAZN.

Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: