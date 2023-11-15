«Обратного пути нет!» В «Шёлковом пути» раскрыли особенность сложнейшего этапа ралли

Международное ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдёт по территории трёх стран — России, Монголии и Китая, а также пересечёт несколько климатических зон, включая тайгу, вечную мерзлоту и пустыни. По словам организаторов, каждый этап гонки будет обладать уникальными особенностями, а один из сложнейших спецучастков пройдёт в дюнах.

«В этом году удалось построить маршрут таким образом, что все скоростные участки максимально отличаются друг от друга. Дорожным покрытием, расчётной средней скоростью, высотой над уровнем моря. Хочется отметить один из скоростных участков, где если ты ввязался в бой, то обратного пути нет. Протяжённые дюны находятся между двумя горными хребтами. Двигаться по дюнам возможно только по одному направлению, по ветру. Разворот невозможен», — заявил в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» первый заместитель руководителя проекта международное ралли «Шёлковый путь» Виктор Соколов.

Ранее дирекция ралли «Шёлковый путь» представила новый маршрут, по которому гонка пройдёт в 2024 году. Марафон стартует 5 июля в Томске, а финиширует 15 июля в китайском городе Хоргос. В общей сложности участникам предстоит преодолеть порядка 5500 километров, из которых 2500 — протяжённость скоростных спецучастков.

Напомним, в 2023 году победу в абсолютном зачёте ралли «Шелковый путь» одержал Андрей Рудской на внедорожнике G-Force Bars, а в категории внедорожников впервые первенствовала белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто».