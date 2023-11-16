«Альфа Таури» презентовала специальную ливрею к Гран-при Лас-Вегаса

Как и многие другие команды, в «Альфа Таури» решили подготовить специальную ливрею для Гран-при Лас-Вегаса. Отличительной чертой расцветки стала выполненная в новом дизайне задняя часть болида. В новой версии преимущественным цветом стал чёрный, но также можно наблюдать белые полосы, стремящиеся к носовой части болида.

Отмечается, что «Альфа Таури» будет использовать идентичную ливрею болида и на завершающем чемпионат Гран-при Абу-Даби.

Фото: Alpha Tauri F1 Team

Гран-при Лас-Вегаса станет предпоследним этапом сезона-2023 и пройдёт с 17 по 19 ноября. Последний раз «Королевские гонки» приезжали в Лас-Вегас 41 год назад, в 1982 году. Трасса в Лас-Вегасе является второй по протяжённости в календаре Формулы-1.

«Чемпионат» проведёт прямые текстовые трансляции всех заездов.