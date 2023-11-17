Хэмилтон положительно оценил трассу в Лас-Вегасе

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил городскую трассу в Лас-Вегасе, где с 17 по 19 ноября проходит очередной этап Формулы-1 сезона-2023. Хэмилтон определил сложности, с которыми столкнулся при управлении болидом, но всё равно остался в восторге от высоких скоростей.

«Мы едем на очень высокой скорости здесь. Невероятно быстро. Мне было так весело сегодня, и я так рад, что нам вновь удалось поехать. Очевидно, то, что произошло в первой свободной практике, не очень хорошо, однако дирекция отлично поработала над этим.

Это очень сложная трасса. Несмотря на длинные прямые, здесь, на самом деле, не так много мест для обгона, потому что сцепление с асфальтом очень слабое. Позиция в квалификации будет действительно иметь значение. Износ резины — тоже ключевой вопрос. Также все страдают от смены часовых поясов и всего такого. Я же чувствовал себя очень хорошо: посмотрел фильм в перерыве и был готов ехать вновь.

Думаю, когда мы были на одинаковой резине, мы не были слишком далеко. Очевидно, что у всех присутствует гранулирование и у всех заканчиваются комплекты, но мы в одной лодке. У нас действительно низкая прижимная сила, поэтому мы скользили во многих поворотах, независимо от того, медленные они или быстрые. Нагрузка не такая большая, потому что нам нужна скорость на прямой, да и низкая температура, уверен, тоже влияет на это», — приводит слова Хэмилтона после пятничных заездов GPBlog.