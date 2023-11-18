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Лэнс Стролл не будет наказан во второй раз за день на Гран-при Лас-Вегаса

Лэнс Стролл не будет наказан во второй раз за день на Гран-при Лас-Вегаса
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Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл избежал второго штрафа за один день в рамках Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

После третьей тренировки Стролл был оштрафован потерей пяти позиций на стартовой решётке за то, что обогнал соперника вопреки двойным жёлтым флагам. Затем Лэнс вновь попал под расследование со стороны судей: пилота подозревали в том, что он недостаточно сбросил скорость в зоне действия жёлтых флагов. Стролла и представителя команды вызвали для разбирательства к стюардам. После изучения всех данных с камер, хронометража и прочего выяснилось, что скорость Стролла под жёлтым флагом была значительно ниже, чем на предыдущем круге, поэтому было принято решение не применять в его адрес никаких штрафных санкций.

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