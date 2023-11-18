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Стролл отштрафован потерей 5 позиций на старте ГП Лас-Вегаса за обгон под жёлтым флагом

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл будет оштрафован потерей пяти позиций на стартовой решётке Гран-при Лас-Вегаса. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА)

Как сообщается, причиной такого решения послужил обгон Стролла во время жёлтого флага в третьей свободной практике Гран-при Лас-Вегаса.

В эти минуты проходит квалификация Гран-при Лас-Вегаса. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации.

Гран-при Лас-Вегаса проходит с 17 по 19 ноября.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира, завоевав свой третий титул. Австрийский коллектив также досрочно стал победителем Кубка конструкторов.

Ранее гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался об обеспечении уровня безопасности на Гран-при Лас-Вегаса