Опубликована стартовая решётка Гран-при Лас-Вегаса Ф-1 с учётом штрафов Сайнса и Стролла

Международная автомобильная автомобильная федерация опубликовала предварительную версию стартовой решётки на гонку Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. В соответствии со штрафами Карлос Сайнс опустился со второй позиции на 12-ю, а Лэнс Стролл — с 14-й и на 19-ю.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Предварительная стартовая решётка.

1. Шарль Леклер («Феррари»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Джордж Расселл («Мерседес»).

4. Пьер Гасли («Альпин»).

5. Александер Албон («Уильямс»).

6. Логан Сарджент («Уильямс»).

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

11. Серхио Перес («Ред Булл».

12. Карлос Сайнс («Феррари»).

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»).

15. Ландо Норрис («Макларен»).

16. Эстебан Окон («Альпин»).

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

18. Оскар Пиастри («Макларен»).

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

20. Юки Цунода («Альфа Таури»).