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Пилоты Формулы-1 раскритиковали штраф Сайнса за вынужденную замену двигателя

Пилоты Формулы-1 раскритиковали штраф Сайнса за вынужденную замену двигателя
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Завтра, 19 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе пройдёт гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2023. В ходе первой свободной тренировки пилот «Феррари» Карлос Сайнс наехал на крышку люка, что повредило днище и двигатель болида, и команде пришлось менять элементы, что привело к штрафу на 10 позиций.

Коллеги Сайнса, включая его соотечественника Фернандо Алонсо, Нико Хюлькенберга из «Хааса» и Даниэля Риккардо из «Альфа Таури» критически отнеслись к решению оставить штраф в силе.

«Это немного жёстко», — приводит слова Алонсо RaceFans.

«Это очень неудачная ситуация и неправильный исход. Правила — это лазейка, просто глупо, что он теряет силовой агрегат и всё остальное, если это не вина пилота. Безусловно, от этого надо избавиться», — сказал Хюлькенберг.

«Это немного похоже на Гран-при Бразилии. Они придерживались своих правил для Оскара [Пиастри] и меня, но серьёзно? Нужно подумать о здравом смысле, так что я совсем не согласен с этим», — сказал Риккардо.

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