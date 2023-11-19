Общий зачёт Формулы-1: «Феррари» сократила отставание от «Мерседеса» до четырёх очков

Сегодня, 19 ноября, в Лас-Вегасе прошёл этап Формулы-1 сезона-2023, в котором на подиуме оказались пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес, а компанию им составил стартовавший с поула гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Во многом благодаря хорошей гонке Леклера «Феррари» удалось сократить отрыв от «Мерседеса» в Кубке конструкторов сезона-2023 до четырёх очков.

Напарник Леклера Карлос Сайнс занял в гонке шестое место и опередил Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла из «Мерседеса», которые заняли седьмое и восьмое место соответственно. До конца чемпионата 2023 года остаётся один этап — Гран-при Абу-Даби.

Кубок конструкторов сезона-2023:

1. «Ред Булл» — 822 очка.

2. «Мерседес» — 392.

3. «Феррари» — 388.

4. «Макларен» — 284.

5. «Астон Мартин» — 273.

6. «Альпин» — 120.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 21.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.