«В ином случае он мог бы разбиться». Марко — о том, что Перес пропустил Леклера

Советник «Ред Булл», 80-летний Хельмут Марко поделился мнением о выступлениях Серхио Переса и оценил его борьбу с Шарлем Леклером из «Феррари» на последних кругах гонки Гран-при Лас-Вегаса.

«Скорость «Феррари» не стала для нас сюрпризом. Они, как правило, быстрее на прямых — у них есть мощность. Судя по всему, Леклер также оптимизировал работу батареи, поэтому на прямых у него было всё необходимое.

В конце концов, он (Перес) мог быть немного удивлён. Если бы он немного проехал по внутренней траектории, то мог бы разбиться. Всё хорошо, что хорошо кончается», — сказал Марко после гонки Servus TV.

Победу в гонке одержал напарник Переса Макс Ферстаппен. Эта победа стала для него 19-й в сезоне-2023.