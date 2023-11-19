Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер назвал ошибку Переса, стоившую ему второго места в Лас-Вегасе

Леклер назвал ошибку Переса, стоившую ему второго места в Лас-Вегасе
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что начал готовиться к обгону Серхио Переса на финише гонки Гран-при Лас-Вегаса ещё за круг до того, как он состоялся.

«Как только я решился на это, то был уверен, что всё получится. Это была единственная возможность и единственное место, где я действительно мог бы пойти на обгон.

Я также учитывал и то, что Чеко допустил небольшую ошибку за четыре или пять кругов до этого, и понимал, что он несколько осторожен при торможении.

На предпоследнем круге я начал перезаряжать батареи, чтобы подготовиться, и это сработало, хотя, очевидно, это было очень близко. Но я был по-настоящему счастлив, мне понравилась борьба», — приводит слова Леклера издание Total Motorsport.

Материалы по теме
Вассёр признался, что удивился атаке Леклера, принёсшей ему второе место
Материалы по теме
Яркая Ф-1 в Вегасе: тройная борьба за победу, важнейший обгон на финише и море аварий!
Яркая Ф-1 в Вегасе: тройная борьба за победу, важнейший обгон на финише и море аварий!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android