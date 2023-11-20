Вольф сказал, что смутило его в выступлении «Мерседеса» на ГП Лас-Вегаса

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что остался в замешательстве из-за выступления команды на минувшем Гран-при Лас-Вегаса. Причиной же стали нестабильные результаты.

«Темп остаётся загадкой. Если вы поместите шины в нужное [температурное] окно, то увидите разницу. Мы увидели это в третьей свободной практике, и с этим очень тяжело разобраться.

Комментарии Хэмилтона в квалификации? У него не было сцепления. Думаю, что, когда разговор заходит о сцеплении и его отсутствии, речь идёт о разнице температуры в четыре-пять градусов. «Макларен» вылетел в первом сегменте квалификации, в то время как «Феррари» показала потрясающие круги, обе машины были на полсекунды впереди остальных», — приводит слова Вольфа Sky Sports.