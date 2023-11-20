Редкую дорожную версию раллийного Porsche для «Дакара» продали за $ 1,7 млн

На аукционе RM Sotheby’s в Лас-Вегасе с молотка ушёл спорткар Porsche 959 Komfort, выпущенный в 1988 году для омологации раллийного автомобиля. Лот ушёл по цене $ 1,765 млн.

Porsche 959 изначально создавалась для соревнований по классическому ралли и строилась по регламенту Группы B, который для омологации шасси требовал выпустить машину серийной партией не менее 200 экземпляров.

Porsche 959 Komfort Фото: rmsothebys.com

Для этого Porsche выпустила 292 дорожных автомобиля 959 Komfort. 31 из них был в цвете Graphite Metallic, и один из них был продан в Лас-Вегасе. В классическом ралли этот автомобиль так и не добился успеха, но в 1986-м он одержал победу на ралли «Дакар».

Porsche 959 Komfort оснащена 2,8-литровым твин-турбо двигателем мощностью 444 лошадиных силы. По разным подсчётам, максимальная скорость машины составляет 319 км/ч, а до ста она разгоняется за 3,6 секунды.

Porsche 959 Komfort Фото: rmsothebys.com

Отметим также, что недавно в Лас-Вегасе ушёл с молотка редкий родстер Mercedes, построенный в качестве дорожной версии гоночного автомобиля для чемпионата мира FIA GT. За него заплатили в шесть раз больше.