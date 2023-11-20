Оруджев объяснил, почему Расселл не заметил машину Ферстаппена перед столкновением

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Джорджа Расселла из «Мерседеса» в прошедшей гонке Гран-при Лас-Вегаса.

«Там затяжной поворот, который постепенно закручивается. Соответственно, ты смотришь на апекс. Макс достаточно рано поехал внутрь, и между ним с Джорджем было около метра. Для зеркал Ф-1 (да и всех формул) это слепая зона. На самом деле, вы бы удивились, насколько в зеркалах большая слепая зона в сравнении с дорожной машиной. Ну и в итоге Джордж его просто не видел», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Ранее Баттон заявил, что Расселл не должен был получать штраф за аварию с Ферстаппеном.