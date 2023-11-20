Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев объяснил, почему Расселл не заметил машину Ферстаппена перед столкновением

Оруджев объяснил, почему Расселл не заметил машину Ферстаппена перед столкновением
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Джорджа Расселла из «Мерседеса» в прошедшей гонке Гран-при Лас-Вегаса.

«Там затяжной поворот, который постепенно закручивается. Соответственно, ты смотришь на апекс. Макс достаточно рано поехал внутрь, и между ним с Джорджем было около метра. Для зеркал Ф-1 (да и всех формул) это слепая зона. На самом деле, вы бы удивились, насколько в зеркалах большая слепая зона в сравнении с дорожной машиной. Ну и в итоге Джордж его просто не видел», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Ранее Баттон заявил, что Расселл не должен был получать штраф за аварию с Ферстаппеном.

Материалы по теме
Баттон заявил, что Расселл не должен был получать штраф за аварию с Ферстаппеном
Материалы по теме
Выиграл бы Ферстаппен без сейфти-кара и чем так расстроил Перес? Разбор этапа в Вегасе
Эксклюзив
Выиграл бы Ферстаппен без сейфти-кара и чем так расстроил Перес? Разбор этапа в Вегасе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android