Окон — о четвёртом месте в Лас-Вегасе: мне помог шлем Дэдпула

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал своё выступление на Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, француз стал четвёртым.

«Невероятное чувство, я ожил после квалификации. Мы были подбиты, но целебная сила шлема Дэдпула помогла, гонка получилась сумасшедшей.

Нам удалось избежать износа и гранулирования, с которым все боролись, и подняться с 16-го места на четвёртое, потрясающе.

Трасса подходит для обгонов, и это позволило реализовать наш темп на прямой, чтобы продвинуться вперёд, что мы и сделали.

Надеюсь, у нас получится продолжить в том же духе и завершить сезон в Абу-Даби на высоком уровне. Мы не переставали верить и знали, что уикенд в Лас-Вегасе получится сильным», — приводит слова Окона Racingnews365.