Росберг: даже рьяный критик Ферстаппен стал фанатом Гран-при Лас-Вегаса

Чемпион мира 2015 года немец Нико Росберг поделился впечатлениями от прошедшего Гран-при Лас-Вегаса.

«Удивительно, как наш вид спорта сейчас принимается в США, в моё время всё было по-другому. За этим действительно потрясающе наблюдать.

Очевидно, когда едешь куда-то впервые, будут трудности, но в целом это была одна из самых захватывающих гонок сезона. Ключ к успеху заключается в непредсказуемости, когда вы и понятия не имеете, кто победит.

Это была борьба между «Феррари» и «Ред Булл», и произошло столько всего. Отличная трасса для обгонов, высокие скорости. И даже сами пилоты, даже самый рьяный критик в лице Ферстаппена к концу Гран-при Лас-Вегаса стал его фанатом», — приводит слова Росберга Daily Mail.