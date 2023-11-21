Серена Уильямс: у Льюиса Хэмилтона должно быть 9 титулов в Формуле-1

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на недавнее заявление руководителя команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфа о пилоте команды, семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне. Вольф ранее признался, что злится из-за того, что Льюис не выиграл восьмой титул.

«У него уже должно было быть девять титулов. Но позвольте я промолчу», — написала легенда тенниса в социальных сетях.

Льюис присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов. Первый титул выиграл с «Маклареном».