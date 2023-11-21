Брандл: когда Пиастри добавит в рассудительности, станет могущественным пилотом

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл высказался о гоночных навыках Оскара Пиастри из «Макларена» и сделал прогноз на то, что он станет значимым пилотом для «Королевских гонок».

«Оскар Пиастри установил лучший круг [на Гран-при Лас-Вегаса] и провёл сверхагрессивную гонку, начиная её со скромной позиции на стартовой решётке.

Возможно, он слишком вовлечён в инциденты, на этот раз с Льюисом Хэмилтоном, но когда он прибавит контроль и рассудительность к своему вождению, учитывая, что он будет приобретать больше опыта, он станет могущественным», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.

В сезоне-2023 Пиастри занимает девятое место. На его счету два подиума в Гран-при и победа в спринтерской гонке в дебютном для себя сезоне.