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Брандл: когда Пиастри добавит в рассудительности, станет могущественным пилотом

Брандл: когда Пиастри добавит в рассудительности, станет могущественным пилотом
Oscar Piastri
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл высказался о гоночных навыках Оскара Пиастри из «Макларена» и сделал прогноз на то, что он станет значимым пилотом для «Королевских гонок».

«Оскар Пиастри установил лучший круг [на Гран-при Лас-Вегаса] и провёл сверхагрессивную гонку, начиная её со скромной позиции на стартовой решётке.

Возможно, он слишком вовлечён в инциденты, на этот раз с Льюисом Хэмилтоном, но когда он прибавит контроль и рассудительность к своему вождению, учитывая, что он будет приобретать больше опыта, он станет могущественным», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.

В сезоне-2023 Пиастри занимает девятое место. На его счету два подиума в Гран-при и победа в спринтерской гонке в дебютном для себя сезоне.

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