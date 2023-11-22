Вольф поделился ожиданиями от борьбы с «Феррари» на ГП Абу-Даби

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о борьбе с командой «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов, победитель в которой определится на заключительном этапе сезона в Абу-Даби.

«Феррари» сократила отставание в Кубке конструкторов до четырёх очков, и мы готовы сделать всё в Абу-Даби, чтобы оказаться впереди. Они набрали хорошую форму, но мы понимаем, что не показали наилучших результатов в последних гонках. Борьба будет упорной, и я надеюсь, что у нас получится завершить сезон хорошим выступлением», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Формула-1. Кубок конструкторов сезона-2023:

1. «Ред Булл» — 822 очка.

2. «Мерседес» — 392.

3. «Феррари» — 388.

4. «Макларен» — 284.

5. «Астон Мартин» — 273.