Формула-1 протестирует автоматические дождевые фонари в Абу-Даби

Гонщики Формулы-1 примут участие в испытаниях новых систем на Гран-при Абу-Даби, направленных на возможное внедрение автоматических дождевых фонарей в 2024 году.

В результате работы, проведённой специалистами ФИА в течение последних недель, руководящий орган разработал новое программное обеспечение, которое будет включать задние красные дождевые фонари, когда этого потребуют условия.

Идея заключается в том, что, как только ФИА сочтёт условия сложными для проведения гонки, программное обеспечение обеспечит включение дождевых огней.

Гоночный директор Формулы 1 Нильс Виттих сообщил командам, что после первой сессии свободных тренировок в пятницу начнутся короткие тесты, чтобы проверить, насколько эффективно сработало введённое программное обеспечение.

Короткий тест должен быть достаточным для ФИА, чтобы судить о том, что изменения в программном обеспечении сработали без проблем. Если испытания пройдут успешно, то, скорее всего, изменения могут быть внедрены в полном объёме в следующем году.