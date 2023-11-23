«Поверить не могу». Джеймс Мэй — о закрытии шоу Top Gear

Бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джеймс Мэй высказался о закрытии программы, отметив, что он расстроен таким решением, хотя и понимает его причины.

«Я понимаю, почему создателям непросто, но не могу поверить, что Top Gear ушёл навсегда. Это очень грустно, ведь я сам подростком в 70-х был постоянным зрителем Top Gear», — приводит слова Мэя английское издание The Sun.

Напомним, ранее на этой неделе телекомпания BBC объявила о том, что программа будет закрыта «в обозримом будущем». Это произошло почти год спустя аварии Фредди Флинтоффа на съёмках 34-го сезона шоу. BBC начала расследование инцидента, и в итоге пришла к выводу, что Top Gear необходимо закрыть, а также объявила о прекращении производства новых эпизодов.