Тото Вольф отреагировал на продление контракта с «Маклареном» на поставку двигателей

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал продление контракта с «Маклареном» на поставки силовых установок до 2030 года.

«Работа с сильными клиентскими командами является краеугольным камнем нашей автоспортивной стратегии. В этом есть много преимуществ: мы получаем чёткий ориентир нашей конкурентоспособности, увеличивает наши технические познания и в целом усиливает бизнес-составляющую Формулы-1 для «Мерседеса».

«Макларен» является нашим суровым и честным соперником с 2021 года, а особенно во второй половине нынешнего сезона. Сильные выступления «Макларена» подчеркнули важность прозрачных и честных поставок для всех клиентских команд в нашем спорте, если мы хотим добиться цели, чтобы все 10 конюшен были способны бороться за финиши на подиуме», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».