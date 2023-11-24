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Карлос Сайнс разбил болид во второй свободной практике Гран-при Абу-Даби

Карлос Сайнс разбил болид во второй свободной практике Гран-при Абу-Даби
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Сегодня, 24 ноября, в рамках Гран-при Абу-Даби проходят свободные заезды очередного этапа Формулы-1. Спустя 10 минут после начала сессии пилот «Феррари» Карлос Сайнс не справился с управлением и потерял машину на входе в третий поворот. Болид испанца развернуло на 360 градусов, после чего машина влетела в отбойник. Пострадала левая сторона болида — повреждены передняя и задняя подвески.

По итогу инцидента сессия был введён режим «красного флага», и сессия была остановлена.

Напомним, в первой тренировке Сайнс выступал за «Феррари» вместе с российско-израильским пилотом Робертом Шварцманом. Они показали седьмое и восьмое время соответственно.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию второй свободной практики Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2023. Этап 23, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 2
24 ноября 2023, пятница. 16:00 МСК
Идёт
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