Макс Ферстаппен пожаловался на действия гонщиков, которых он обгонял на выезде с пит-лейна

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о ходе пятничных заездов в рамках Гран-при Абу-Даби, пожаловался на действия других пилотов при выезде с пит-лейна и рассказал о нехватке времени, чтобы адаптироваться к автодрому «Яс Марина».

«Ну да, было не так уж много времени. Думаю, что с нашей стороны был немного нарушен баланс. Чувствовалась недостаточная поворачиваемость, и болид часто подпрыгивал, поэтому действительно нам необходимо что-то придумать завтра.

На пит-лейне всем нужно было двигаться. Я имею в виду, что они все ехали медленно, а я хотел выехать, потому что мы были ограничены во времени, а пилоты просто продолжали ехать посередине. Потом, когда я пытался обогнать, меня пытались прижать к стене. Это немного глупо.

Чтобы квалификация прошла хорошо, многое необходимо сделать в третьей свободной практике, но посмотрим. Я не ожидал, что мы окажемся так далеко, так что своего рода стоит знак вопроса. Ладно, мы всё ещё на третьем месте — это не так уж плохо, но с точки зрения баланса, думаю, всё могло быть намного лучше», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.