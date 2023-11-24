Карлос Сайнс объяснил аварию во второй свободной практике

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс подробно рассказал об аварии, произошедшей во второй свободной практике Гран-при Абу-Даби.

«Чувствую себя хорошо. Это была довольно серьёзная авария, но, в конце концов, со столь безопасными болидами можно избежать серьёзных последствий удара. Очевидно, что мне немного больно, но беспокоиться не о чем. Мы определённо кое-что поменяли между первой и второй практикой, что могло повлиять на аварию, но я не собираюсь вдаваться в подробности.

К сожалению, я просто не мог справиться с болидом. Это поразило меня, и это был один из тех моментов, когда ты чувствуешь себя пассажиром и надеешься, что можешь сделать что-то другое.

По неведомой причине эта трасса изменилась — появилось две неровности. Одна на выходе из второго поворота и ещё одна – на входе в третий поворот, что действует критически на болид нового поколения. Должно быть, я попал под определённый угол, когда наехал на эту неровность и стал пассажиром в болиде», — приводит слова Сайнса Racingnews365.