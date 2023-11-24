Хельмут Марко назвал область, в которой Перес превосходит Ферстаппена на ГП Абу-Даби

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал область, в которой Серхио Перес имеет преимущество над Максом Ферстаппеном после пятничной тренировки на Гран-при Абу-Даби.

Напомним, вторая тренировка была первым разом, когда Ферстаппен вышел на трассу после того, как уступил своё место в первой свободной практике новичку Джейку Деннису. После двух длительных задержек с красным флагом из-за аварий с участием Карлоса Сайнса и Нико Хюлькенберга гонщикам удалось провести на трассе всего 25 минут, а Ферстаппен проехал 17 кругов. Перес показал более быстрый первый сектор по сравнению с Ферстаппеном во время заездов на шинах Soft в последней четверти второй тренировки.

«Всё в первом повороте, всё там. У него плохое сцепление с дорогой. Хотя все выглядит не так уж и плохо. В третьем секторе всё в порядке. В первом секторе Перес на две десятых секунды быстрее. Вот в чем проблема», — прокомментировал Марко проблемы Ферстаппена в интервью Motorsport Magazine.

По итогам второй свободной практики Ферстаппен и Перес заняли третье и пятое места соответственно.