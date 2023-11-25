«Оранжевый тебе не идёт». Подруга Албона снялась в рекламе мерча «Макларена»

Профессиональная гольфистка Лили Муни Хе, подруга пилота «Уильямса» Алекса Албона, снялась в рекламе мерча команды Формулы-1 «Макларен».

Фотографии девушки в соответствующей одежде появились в её социальных сетях.

Фото: соцсети Лили Муни Хе

«Оранжевый тебе не идёт», — высказался в комментариях несколько шокированный Алекс.

«Я решила так отомстить», — ответила подруга гонщика.

Также в обсуждении под публикацией отметились и представители «Уильямса».

«Трясёмся, кричим и плачем», — прокомментировала увиденное пресс-служба команды.

Перед последней гонкой в текущем сезоне Алекс Албон занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в своём активе 27 очков. Его партнёр по команде Логан Сарджент имеет лишь одно очко и идёт на последнем, 21-м месте.