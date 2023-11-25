Ральф Шумахер: в «Мерседесе» что-то не так, ни один из пилотов не выглядит счастливым

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер отметил напряжённую атмосферу, которая царит в сегодняшнем «Мерседесе».

«Команда не разваливается, но есть ощущение, что что-то не так. Ни один из пилотов не выглядит счастливым. Понятно, что Джордж Расселл нервничает, он выглядит хуже обычного, совершает много ошибок и ведёт себя очень агрессивно. «Мерседесу» ещё предстоит много работы», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

Также бывший гонщик отметил некую внешнюю потерянность руководителя команды Тото Вольфа.

«Он выглядит либо скучающим, либо каким-то озадаченным, а иногда кажется, что он совершенно отсутствует», — добавил Шумахер.

Напомним, за одну гонку до окончания текущего сезона Формулы-1 пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл занимают третье и восьмое место соответственно в общем зачёте пилотов. В Кубке конструкторов немецкая команда безнадёжно проигрывает «Ред Булл» (392 очка против 822).