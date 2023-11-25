Итоги квалификационных дуэлей: Расселл сравнялся с Хэмилтоном, Риккардо уступил Цуноде

В Абу-Даби состоялась заключительная квалификация сезона Формулы-1 2023 года, и в ней уже в одиннадцатый раз в сезоне Джордж Расселл опередил своего партнёра по команде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона. Этот успех позволил Расселлу свести к ничью внутрикомандную дуэль с экс-чемпионом мира — 11:11.

Кроме того, определился победитель среди пилотов «Альфа Таури»: Юки Цунода, заняв шестое место, в четвёртый раз в семи совместных квалификациях опередил Даниэля Риккардо, который в этот раз остался только 15-м.

Отметим, что самый крупный счёт по итогам сезона-2023 остался в паре пилотов «Уильямса», в которой Александер Албон в каждом из 22 случаев был быстрее Логана Сарджента. Также к крупнейшим разрывам между напарников можно отнести счёт 20:2 между Ферстаппеном и Пересом, а также 19:3 в паре Алонсо и Стролла.

Формула-1. Сезон-2023. Квалификационные дуэли:

«Мерседес»: Хэмилтон — 11:11 Расселл;

«Альфа Таури»: Цунода — 4:3 — Риккардо;

«Альпин»: Гасли — 14:8 — Окон;

«Феррари»: Леклер — 15:7 — Сайнс;

«Хаас»: Хюлькенберг — 15:7 — Магнуссен;

«Макларен»: Норрис — 15:7 — Пиастри;

«Альфа Ромео»: Боттас — 16:6 — Чжоу;

«Астон Мартин»: Алонсо — 19:3 — Стролл;

«Ред Булл»: Ферстаппен — 20:2 — Перес;

«Уильямс»: Албон — 22:0 — Сарджент.

Гран-при Абу-Даби, финальный этап Формулы-1, стартует в воскресенье, 26 ноября, в 16:00 по московскому времени. Первый ряд стартовой решётки разделят Ферстаппен и Леклер, вслед за ними расположились Пиастри, Расселл и Норрис.