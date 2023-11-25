Вольф: мне надоело объяснять, что идёт не так

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой пилоты его команды Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон заняли четвёртое и 11-е места соответственно.

«Просто что-то не сошлось. Наверное, что-то случилось с машиной. Ожидания были выше. Мне надоело объяснять, почему всё пошло не так. Мы были хороши в жаркую погоду, но не в холодную. В предыдущие дни всё было наоборот.

Я рад, что это последняя квалификация в сезоне и следующая будет уже на новой машине. У Льюиса просто не было сцепления. В отличие от Джорджа так всё было на протяжении всего дня», — приводит слова Вольфа после квалификации Sky Sports.

Напомним, «Мерседес» борется с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов в сезоне-2023. Перед последней гонкой «Мерседес» опережает своих конкурентов на четыре очка.