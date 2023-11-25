Юки Цунода поделился эмоциями от шестого места в квалификации Гран-при Абу-Даби

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, занявший шестое место в квалификации Гран-при Абу-Даби, рассказал о ходе уикенда и адаптации к обновлённому болиду.

«Сегодня был хороший день, особенно занимательно прошла квалификация. Команда проделала очень хорошую работу, потому что вчерашний день был для нас не из простых. Обновления, которые мы установили, выглядели хорошо на бумаге, но с точки зрения баланса они сильно отличались от того, что было в предыдущих гонках, поэтому нам было сложно к ним привыкнуть.

Мы анализировали данные, вносили изменения от сессии к сессии. По ходу уикенда мне становилось всё комфортнее в болиде, потому что он действительно хорош. Команда была великолепна, и без усилий каждого сотрудника я бы не занял шестое место. Мы на хорошей позиции, чтобы набрать очки, хотя позади нас будет несколько быстрых ребят. Износ резины ожидается серьёзным, поэтому тяжело предсказать, что произойдёт. Я думаю, что вполне возможно финишировать в топ-10, поэтому я приложу все усилия», — приводит слова Цуноды после квалификации Гран-при Абу-Даби пресс-служба «Альфа Таури».