Предварительная стартовая решётка Гран-при Абу-Даби Формулы-1

В субботу обнародована предварительная версия стартовой решётки на гонку Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Решётка не претерпела изменений по сравнению с результатами квалификации, так как ни один из пилотов не получил штрафов.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») .

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Ландо Норрис («Макларен»).

6. Юки Цунода («Альфа Таури»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

9. Серхио Перес («Ред Булл»).

10. Пьер Гасли («Альпин»).

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

12. Эстебан Окон («Альпин»).

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»).

16. Карлос Сайнс («Феррари»).

17. Кевин Магнуссен («Хаас»).

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).