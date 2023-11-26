«Макларен», на котором Райкконен сошёл на Гран-при Монако, продали за $ 2,76 млн

На трассе «Яс Марина» в дни Гран-при Абу-Даби Формулы-1 состоялся автомобильный аукцион Bonhams, и его главным лотом стал «Макларен» MP4/21 — машина, на которой Кими Райкконен выступал в чемпионате мира в 2006 году. Болид продан за $ 2,76 млн, сообщается на официальном сайте Bonhams.

На этом шасси Райкконен завоевал третье место на Гран-при Бахрейна, а позднее сошёл в Монако — та гонка запомнилась тем, что Кими, покинув кокпит, отправился прямиком на яхту, не возвращаясь в паддок.

«Макларен» MP4/21 Кими Райкконена для сезона Ф-1 2006 года Фото: bonhams.com

На аукцион также был выставлен «Лотус» Type 79, на котором Марио Андретти стал чемпионом Ф-1 в 1978 году. В 1979-м на этой машине выступал также Карлос Ройтеманн, финишировавший третьим на Гран-при Монако. Ожидаемая стоимость автомобиля составляла $ 6,5-9,5 млн, однако на торгах за него предложили только 3,4 млн.

«Лотус» Type 79 Марио Андретти для Формулы-1 1978 года Фото: bonhams.com

Вероятно, ни одна из ставок не преодолела резервную цену, а автомобиль остался непроданным — в каталоге Bonhams он не отмечен среди ушедших с молотка лотов.

Не указана среди проданных и разбитая на съёмках фильма «Волк с Уолл-стрит» Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupe. На торгах за неё предложили $ 1,35 млн, в то время как эстимейт лота составлял $ 1,5-2 млн.