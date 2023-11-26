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Ферстаппен обновил рекорд Формулы-1 по числу побед за сезон

Ферстаппен обновил рекорд Формулы-1 по числу побед за сезон
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Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, выигравший гонку Гран-при Абу-Даби, установил очередное историческое достижение.

Победа стала для 26-летнего Ферстаппена 19-й в сезоне. Таким образом, Ферстаппен обновил собственный же рекорд, установленный в нынешнем году.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Джордж Расселл («Мерседес»).
4. Серхио Перес («Ред Булл»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
8. Юки Цунода («Альфа Таури»).
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

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