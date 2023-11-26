Расселл: думал, Леклер будет меня сдерживать, — благодарен, что всё было очень чисто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу итогов Гран-при Абу-Даби, который стал заключительным этапом в этом сезоне Формулы-1.

«Второе место значит очень многое. Так много людей вложили свой труд в этот сезон, такой непростой. Я пару раз подводил со своей стороны, так что рад, что в итоге довёл дело до конца.

У нас в концовке была очень плотная борьба с Чеко, затем я думал, что Шарль будет меня сдерживать, — и я благодарен, что всё было очень чисто. Уф, теперь можно выдохнуть!

Чеко нашёл темп словно ниоткуда, и в конце было очень напряжённо. Шины начали сдавать, но я рад, что нам удалось удержать второе место в командном зачёте — вечером отметим! Приехать на подиум под финиш сезона — это большое облегчение», — сказал Расселл после гонки.

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