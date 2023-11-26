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Всем командам Ф-1 вынесено предупреждение после гонки в Абу-Даби

Представители всех команд были вызваны к стюардам Гран-при Абу-Даби.

Причиной же послужили многочисленные нарушения пункта 34.13 Спортивного регламента Формулы-1, говорящего об обязательной защите глаз. В частности, некоторые члены команды не закрывали визоры шлемов.

Стюарды не стали выделять отдельных нарушителей, вынеся общее предупреждение.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +17,993.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +20,328.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +21,453 (штраф 5 секунд).

5. Ландо Норрис («Макларен») +24,284.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +31,487.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,512.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +43,088.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44,424.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,632.