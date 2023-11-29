Toyota посвятила лимитированную серию Yaris победе в чемпионате мира по ралли

Компания Toyota выпустит ограниченную серию хэтчбеков GR Yaris, посвящённых победам Toyota Gazoo Racing и чемпионству японской марки в чемпионате мира по классическому ралли WRC. Машина получит название Toyota GR Yaris WRC Special Edition и будет выпущена тиражом в 300 экземпляров.

Toyota GR Yaris WRC Special Edition Фото: Toyota

Сообщается, что от Gazoo Racing этот Yaris получил усиленные тормоза, иные настройки подвески и дифференциал повышенного трения. В движение автомобиль приводит турбодвигатель объёмом 1,6 литра и мощностью 261 лошадиная сила. Отмечается, что до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,5 секунды. Стоимость машины составит € 42,5 тыс., а в Европе её можно будет заказать до 4 декабря.

Toyota GR Yaris WRC Special Edition будет доступна в двух цветах Фото: Toyota

Отметим, что в этом году Калле Рованперя уже второй раз подряд стал чемпионом мира по ралли — с 2019 года звание сильнейшего в WRC неизменно достаётся пилотам на Toyota Yaris. Кроме того, японская марка выиграла чемпионство WRC в зачёте производителей, а также пятый раз подряд стала сильнейшей в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.