Tesla Cybertruck представлен официально. Стоимость самой мощной версии — $ 100 тыс.

Компания Tesla официально представила электрический пикап Cybertruck, который был анонсирован ещё в 2019 году. Автомобиль будет доступен в трёх вариантах, и самый агрессивный из них — Cyberbeast («Киберзверь» в переводе с английского) — обойдётся покупателю в $ 99 990.

Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Наиболее доступная версия Cybertruck — с приводом лишь на заднюю ось — будет стоить $ 60 990. В такой комплектации автомобиль способен достигать 180 км/ч, а до 96 км/ч разгоняется за 6,5 секунды. Полноприводный Cybertruck обойдётся в $ 79 990 — за счёт двойного мотора он достигает 96 км/ч за 4,1 секунды, а запаса хода автомобилю хватает на 547 километров.

Tesla Cybertruck Фото: Tesla

В версии Cyberbeast пикап Tesla сможет развивать 209 км/ч, а до 96 км/ч сможет разгоняться за 2,6 секунды. В то же время запас хода у Cyberbeast чуть ниже — 515 км.

На мероприятии отдельно отмечалось, что Cybertruck создан из нержавеющей стали и способен работать в любых условиях. Проходимость пикапу обеспечивают 20-дюймовые колёса и адаптивная пневматическая подвеска. Кроме того, автомобиль способен перевозить на платформе 1133 кг груза, а объём багажника составляет 1897 литров.

Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Первые 10 покупателей получили ключи от своих Cybertruck прямо на мероприятии, однако о начале дальнейших поставок информации не поступило.