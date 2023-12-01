Зак Браун восторженно высказался о работе Андреа Стеллы в «Макларене»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о работе, проделанной руководителем команды Андреа Стеллой в течение сезона-2023, отметив его главные достоинства и профессиональные качества.

«Он отличный коммуникатор, он вдохновляет команду, прислушивается и даёт отличные указания — у меня не хватит хороших слов про него. Доказательства основываются на полученном опыте. Посмотрите, что он унаследовал в начале сезона, — у нас была девятая по скорости машина, а во второй половине сезона у нас был второй или третий болид. Мы завоёвывали поулы, много подиумов, и всё это — заслуга Андреа и всех в гоночной команде. Это настоящая командная работа, за которой приятно наблюдать», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.