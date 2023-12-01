Ландо Норрис — об Андреа Стелле: не мог и мечтать о лучшем руководителе

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высоко оценил работу Андреа Стеллы на посту руководителя команды.

«На днях я давал интервью и уже выражал Стелле большую благодарность. Но всё зависит не только от него. Вы должны поблагодарить многих других людей в команде, потому что именно они проделали большую часть работы.

Андреа всего лишь режиссёр всего этого, а все остальные — актёры. Но руководитель должен сделать так, чтобы все очень хорошо работали вместе, и именно это он и делает.

Он проделал потрясающую работу. Я очень, очень рад, что он находится на своём месте. Он очень много делает для команды каждый уикенд. Я не мог и мечтать о лучшем руководителе команды. Так что большое ему спасибо», — приводит слова Норриса Racingnews365.