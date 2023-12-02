Пьер Гасли назвал амбициозную цель на 2024 год

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился целью на сезон 2024 года.

«У меня есть чёткая цель на 2024 год, над которой я работаю, – это победа в гонке. Я очень сильно хочу, чтобы это случилось в следующем сезоне. Надеюсь, мы сможем услышать гимн Франции во время церемонии награждения Формулы-1 в следующем году.

За последние 10 месяцев наша команда многому научилась, значительно продвинулась вперёд. Кажется, мы находимся на правильном пути. У нас было не самое лучшее начало года, и у меня был не самый простой период, когда нужно было освоиться и почувствовать себя частью нового коллектива. Но после летних каникул я почувствовал, что отношения, общение, доверие и все наши процессы стали гораздо лучше. Вы видите, что это отразилось и на результатах. Как команда мы уже выступаем на более высоком уровне, но этого всё ещё недостаточно», — рассказал Гасли в подкасте Beyond The Grid.