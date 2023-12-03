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Хэмилтон назвал лучшие моменты «Мерседеса» в сезоне-2023

Хэмилтон назвал лучшие моменты «Мерседеса» в сезоне-2023
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британец Льюис Хэмилтон высказался о лучших моментах для команды в минувшем сезоне.

«Когда я только сел за руль машины в начале года, мы и подумать не могли, что у нас получится завоевать поул-позишен в Будапеште.

Также стоит отметить обновление в Остине и тот факт, что, если бы была ещё пара кругов, мы бы поборолись за победу. Мы постепенно превращаем машину в нечто более конкурентоспособное.

Управление становится всё более приятным, и наступает момент, когда вы действительно едете вперёд, а не откатываетесь назад. Но это не машина для побед, и нам нужно исправить это в следующем году», — приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.

Ранее Хэмилтон рассказал, что для него важнее любых достижений в Формуле-1.

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