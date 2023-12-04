Кристиан Хорнер высказался о командах, которые смогут бросить вызов «Ред Булл» в 2024 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о командах, которые смогут бросить вызов австрийскому гоночному коллективу в следующем году.

«Команды, которые смогут оказывать давление? Много отличных команд. У «Макларена» многое получалось в конце сезона. Ещё есть «Феррари», «Мерседес». Всем и так известны эти большие команды», — сказал Хорнер в интервью Sky Sports.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам сезона Формулы-1 2023 года. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. По окончании сезона на счету австрийского гоночного коллектива набралось 860 очков.

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