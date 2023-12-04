Хэмилтон: для меня нет смысла побеждать на доминирующей машине

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон объяснил, почему не хотел бы завоевать титул на машине «Ред Булл».

«Подписание контракта доказало мою преданность команде. Давайте начистоту: каждый соревнующийся гонщик мечтает оказаться за рулём чемпионской машины. Возможно, это было бы привлекательнее, когда я ещё не добился успеха в «Макларене».

Мне понравился переход из успешной команды в команду, которая ещё не добилась успеха, но у неё было видение будущего. Когда мы победили, это было лучшее чувство.

Каждый хотел бы управлять машиной «Ред Булл», и я не скажу, что мне не хотелось бы почувствовать, насколько она хороша. У нас было два тяжёлых года, и если после этого мы сможем сделать такую машину, это будет намного лучше.

Для меня нет смысла побеждать на машине, являющейся самой доминирующей в истории. Работа со своей командой лучше для моего наследия», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.