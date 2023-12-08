Хэмилтон: взгляните на «Астон Мартин» — скопировать болид не так уж и легко

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о феномене копирования болидов, к которому прибегают некоторые команды для достижения результатов, например, «Астон Мартин».

«Думаю, что мы гораздо лучше разобрались в болиде. В закулисье мы разработали великолепные элементы. Надеюсь, всё будет в порядке, но не буду задерживать дыхание.

Суть заключается в управлении временем и в ограниченных ресурсах. Нельзя просто заново начать с чертежа и нельзя просто скопировать болид. Взгляните на «Астон Мартин» — они пытались создать копию, но она не оказалась такой же. Это не так просто, как кажется, — вам нужно использовать лучшие детали и методом проб и ошибок добавлять их к другим элементам. Однако вы можете представить, какие нервы вы испытываете, если что-то идёт не так.

Необходимо быть сосредоточенными из недели в неделю, улучшая результаты и выставляя высокие цели, потому что нам предстоит сократить очень большое отставание, что усложняет задачу», — заявил Хэмилтон в интервью The Race.