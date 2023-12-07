В «Астон Мартин» оценили вклад Феттеля в создание успешного болида сезона-2023

Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу ответил на вопрос о вкладе Себастьяна Феттеля, который выступал за команду два сезона, в создание болида, который принёс «Астон Мартин» восемь подиумов в сезоне-2023.

«Он присоединился к нам, перейдя из двух команд, которые выигрывали чемпионаты. Он привнёс много мелких деталей. Он неутомимый работник. Мы часто говорим, что пилот — это лучший датчик в машине, а также есть такие разработки, как аэродинамическая труба, симуляторы, моделирование. Однако пилот, который всегда прикован к болиду, может сказать вам, что на определённом этапе есть повороты определённого типа и можно бороться лучше. В таком случае мы начинаем разбираться с данными.

Конечно, за те два года, что он был в команде, мы не смогли предоставить ему достаточно хороший болид. К концу второго года обучения мы всё же добились прогресса, но на самом деле я чувствовал, что он не получил никаких преимуществ от машины этого года. Такое случается, и я тоже был в похожей ситуации», — приводит слова Маккалоу RaceFans.

Всего на счету Феттеля 299 стартов в Гран-при, в которых он одержал 53 победы и завоевал четыре чемпионства. Его последняя победа состоялась на Гран-при Сингапура 2019 года, когда он выступал за «Феррари».