Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от сезона-2024

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги 2023 года и поделился ожиданиями на предстоящий сезон-2024 в составе английской команды.

«Пока мы сделали лишь первый шаг на нашем пути, и команда, как мы все надеемся, продолжит прогрессировать. Мы всегда говорили о том, что это был лишь первый сезон, когда «Астон Мартин» стала конкурентоспособной, в команде произошло много изменений, у нас появилась новая база и несколько других вещей.

Так что, если теперь в следующем сезоне мы сделаем шаг назад – это будет плохо. Мы должны продолжать двигаться вперёд.

Мы финишировали пятыми в Кубке конструкторов и в следующем году должны прибавить. Будем рады любому прогрессу. Лично для меня после восьми подиумов в этом году надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем добиться чего-то похожего», – приводит слова Алонсо Racingnews365.