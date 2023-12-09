Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Герхард Бергер объяснил, почему считает Макса Ферстаппена лучшим пилотом всех времён

Герхард Бергер объяснил, почему считает Макса Ферстаппена лучшим пилотом всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о нидерландском гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, который в минувшем сезоне завоевал третий титул чемпиона мира подряд.

«Сможет ли теперь Макс спокойно сесть и проанализировать минувший сезон? Ни за что! Макс – пилот, который всегда выкладывается на 120 процентов, как это делали Сенна или Шумахер в прошлом или Хэмилтон сейчас. Я уверен, что Макс уже работает на симуляторе.

Он одержим гонками? Наверняка. Он просто живёт этим спортом, каждая клетка его тела работает ради Формулы-1. Это его страсть – вот почему я считаю его лучшим гонщиком всех времён.

Марко сказал, что в следующем сезоне результаты сблизятся? Это типичные слова. Хельмут хочет снизить давление. Мне кажется, у «Ред Булл» не будет конкурентов в грядущем сезоне. И это именно то, что является самым большим недостатком для Хельмута Марко, потому что Максу он не нужен. При отсутствии ошибок Хельмуту просто не за что критиковать Макса.

Хэмилтон заявил, что у «Ред Булл» есть преимущество в плане развития болида? Это просто язык Формулы-1. Каждая команда хочет начать новый сезон под меньшим давлением. Хотя я считаю «Ред Булл» явным фаворитом, Формула-1 умеет преподносить неожиданности. Как бы то ни было, я с нетерпением жду следующего сезона», — приводит слова Бергера Kronen Zeitung.

Материалы по теме
Пиастри: в Катаре я проиграл Ферстаппену, который накануне напился
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android