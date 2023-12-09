Герхард Бергер объяснил, почему считает Макса Ферстаппена лучшим пилотом всех времён

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о нидерландском гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, который в минувшем сезоне завоевал третий титул чемпиона мира подряд.

«Сможет ли теперь Макс спокойно сесть и проанализировать минувший сезон? Ни за что! Макс – пилот, который всегда выкладывается на 120 процентов, как это делали Сенна или Шумахер в прошлом или Хэмилтон сейчас. Я уверен, что Макс уже работает на симуляторе.

Он одержим гонками? Наверняка. Он просто живёт этим спортом, каждая клетка его тела работает ради Формулы-1. Это его страсть – вот почему я считаю его лучшим гонщиком всех времён.

Марко сказал, что в следующем сезоне результаты сблизятся? Это типичные слова. Хельмут хочет снизить давление. Мне кажется, у «Ред Булл» не будет конкурентов в грядущем сезоне. И это именно то, что является самым большим недостатком для Хельмута Марко, потому что Максу он не нужен. При отсутствии ошибок Хельмуту просто не за что критиковать Макса.

Хэмилтон заявил, что у «Ред Булл» есть преимущество в плане развития болида? Это просто язык Формулы-1. Каждая команда хочет начать новый сезон под меньшим давлением. Хотя я считаю «Ред Булл» явным фаворитом, Формула-1 умеет преподносить неожиданности. Как бы то ни было, я с нетерпением жду следующего сезона», — приводит слова Бергера Kronen Zeitung.