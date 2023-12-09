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Алонсо: хочу поблагодарить Переса и разделить с ним награду за лучший манёвр года

Алонсо: хочу поблагодарить Переса и разделить с ним награду за лучший манёвр года
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился эмоциями от получения награды за лучший манёвр года на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА). Напомним, ФИА признала лучшим манёвром обгон Алонсо мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл» на последнем круге Гран-при Бразилии.

«Большое спасибо за то, что проголосовали за меня, за нашу борьбу с Серхио в Бразилии. Хотел бы также поблагодарить Серхио и разделить с ним эту награду.

Для любой битвы на трассе необходимо два гонщика. Я считаю, что наша борьба должна стать примером не только для действующих пилотов, но и для будущих поколений гонщиков. Мы обязаны пропагандировать чистую борьбу без каких-либо контактов между болидами. Надеюсь, когда мы увидимся в следующем году, сражений на трассе будет ещё больше», – приводит слова Алонсо GPblоg.

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